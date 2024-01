Maignan | il post contro l' Udinese e la procura Figc | Complici di razzismo

Mentre il Milan annuncia il silenzio social per 24 ore "a sostegno di Mikee della lotta al razzismo", il portiere rossonero - vittima durante la partita contro l'Udinese di insulti razzisti che lo hanno portato a lasciare il campo per qualche minuto, pubblica sui ...Il portiere del Milan, Mike, all'indomani dei cori razzisti rivolti contro di lui durante la partita di sabato con l'Udinese, interviene sulla vicenda con unsu "X": "Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie ...Maurizio Sarri ha strigliato la sua Lazio dopo il ko contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana: "Che non succeda mai più", avrebbe tuonato il tecnico nel post gara di Riyadh, come scrive ...Mike Maignan prende ancora posizione contro il razzismo. Dopo aver fermato Udinese-Milan di ieri, il portiere ha pubblicato un post oggi in cui chiede venga fatto qualcosa contro i cori razzisti e ...