Maignan | Gravina | «Siamo solidali con lui | giusto sospendere»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Gabriele, presidente della FIGC, dopo i cori razzisti controe la sospensione di Udinese-Milan Anche Gabrieleha commentato i cori razzisti contro Mikenel corso di Udinese-Milan e la seguente sospensione ordinata dall’arbitro Maresca, che ha fermato la partita per 5 minuti nel finale del primo tempo, quando il portiere rossonero e il resto della squadra hanno infilato il tunnel degli spogliatoi. Di seguito le parole del presidente della FIGC, riportate da Sportface. «cone condanniamo duramente quanto accaduto a Udine. Bene ha fatto l’arbitro ala gara, non si deve giocare per forza quando accadono questi comportamenti vergognosi».

