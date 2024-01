Maignan | «È una lotta dura contro il razzismo ma vinceremo»

(Di domenica 21 gennaio 2024) «È una, ci vorrà tempo e coraggio ma è unache». Con un post sui social il portiere del Milan, MIke, è tornato sugli insulti razzisti ricevuti ieri da alcuni tifosi dell'Udinese e che lo hanno portato ad uscire dal campo per qualche minuto prima della ripresa della partita. «E' un sistema che deve assumersi la responsabilità: gli autori di questi atti perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato di una tribuna; gli spettatori che erano sugli spalti che hanno visto tutto, sentito tutto ma hanno deciso di tacere, siete complici; l'Udinese che parlava solo di interruzione della partita, come se niente fosse, sei complice; le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non faranno nulla, saranno complici anche loro», ha chiuso il portiere che ha ...

