Maignan e i cori razzisti a Udine | sospesa la partita Fifa durissima | “Serve la sconfitta a tavolino”

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una selva di ululati. Una, due, tre volte. E alla fine Mikesi allontana dalla porta e rientra negli spogliatoi. Monkey chanting, lo chiamano in inglese. Detto in altre parole: razzismo., 2024. La Serie A deve fare di nuovo i conti con ipiù beceri.se-Milan viene interrotta dall’arbitro Maresca. Il portiere francese del Milan rientra negli spogliatoi, i compagni con lui. Diversi avversari si avvicinano al calciatore per portare la loro solidarietà. Quattro di loro, del resto, sono di colore esattamente come il francese, giusto per rendere l’idea della stupidità degli ultras bianconeri che si sono rivolti acon gli ululati. Cinque minuti di pausa che hanno indignato il mondo del calcio italiano e internazionale. E inevitabilmente avranno degli strascichi penali e ...