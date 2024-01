Maddaloni | tentano furto all’ufficio postale | messi in fuga dai Carabinieri

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 21 gennaio 2024). Questa notte, poco dopo le 02.00, è giunto alla Centrale Operativa della Compagniadiil segnale di allarme emesso dal sistema antiintrusione dell’Ufficiodi via Carmagnano, in quel centro. La risposta della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia è stata immediata e i militari in pochi minuti sono sopraggiunti presso l’indirizzo segnalato. I malviventi, ancora impegnati a forzare la porta d’ingresso posteriore dell’Ufficio, appena si sono accorti del sopraggiungere deihanno desistito dal loro intento allontanandosi immediatamente e facendo perdere le proprie tracce per le vie del centro cittadino. Sul posto ihanno recuperato l’intera attrezzatura con la quale i ...