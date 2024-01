“Ma siete fuori?!” L’Eredità | panico alla ghigliottina | Marco Liorni dà la risposta e il pubblico s’infuria

(Di domenica 21 gennaio 2024), scoppia la polemica. Nella puntata di sabato 20 gennaio del popolare quiz show condotto su Rai1 dasono in due ad arrivare ai Cento Secondi, Daniele e Federica. Ed è quest’ultima a vincere l’accesso. La concorrente riesce ad indovinare tutte le parole senza mai dimezzare il montepremi di 170mila euro. Le parole tra cui trovare un legame sono aperto, termini, comune, soldi e falso. Federica dà la suache è “discorso” tuttavia fin da subito si capisce che la parola non è quella giusta. Quando poisvela la parola esatta si scatena il putiferio. In tanti protestano: era troppo difficile, era impossibile e così via. Non è la prima volta che una parte delcritica la ...

- Come associazionenati formandovi nel mondo dell'e - gaming, organizzando tornei, poi il ... Il progetto è nato in partenariato con l'Istituto Comprensivo Nicola Ronchi, l'ODVdall'Ombra ......in modo convincente lungo un percorso che riesce a catturare fin da subito (già che cinon ... anche in questo caso Forst (interpretato da Borys Szyc) è un detectivedagli schemi, un ...Due ragazze straniere sono state aggredite, la scorsa notte, a Milano, nei pressi di una discoteca. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore, pare un singolo uomo, e una delle due ha ...Due ragazze, di 19 e 27 anni, sono finite in ospedale all'alba di domenica 21 gennaio a Milano dopo essere state aggredite fuori da una discoteca in viale Enrico Fermi. Stando a quanto finora ...