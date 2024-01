Ma cosa ha in faccia? | Angelica e il gesto della mamma che nessuno ha notato | Guarda

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ad Affari tuoi va in scena un siparietto trae figlia che in pochi hanno. Nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio la protagonista è Agelica accompagnata dalla. Si parte subito con i primi cinque colpi disastrosi che fanno fuori di fatto almeno 4 pacchi rossi pesantissimi. Una partita mozzafiato terminata con l'ok all'offerta del dottore di 32 mila euro ma con il pacco tra le maniconcorrente che conteneva 300mila euro. In avvio di puntata qualcuno haun segno, probabilmente una sbavatura del trucco, sul voltoconcorrente.è andata avanti incurante per qualche minuto. Poi ilteneroche le accarezza il viso e con un dito le toglie quel segno dal ...

Sappiamo però una: condividono la passione di inscenare situazioni di violenza e filmarle. Tra ... Dipingendo tutto sulladi un Colin Farrell magnificamente impassibile. Il titolo che l'ha ...Questaall'epoca divertiva me e le mie amiche, ma se ci ripenso adesso, da venticinquenne, mi ... opinioni, che alla fine la figaggine conta più di quello che scrivo senza mostrare la. ...Anche quando io gioco in Italia i miei avversari sono in difficoltà. Chiunque sarà il mio rivale comununque di una cosa sono sicuro: io scenderò in campo col sorriso".Tanto teatro per grandi e per piccini, musica - dalla classica al rock - e anche mercatini di modernariato e antiquariato. Ecco qualche idea su come trascorrere la domenica e cosa fare stasera ...