L' Unieuro Forlì aggancia la Fortitudo Bologna | il Trapani Shark fa corsa a se

Leggi su europa.today

(Di domenica 21 gennaio 2024) La ventesima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile passa agli archivi per l'ennesimo colpo di scena. Colpo di scena che, as usual, si sostanzia nel Girone Rosso dove l'di nuovo in vetta la.L'aggancio, anche se la...