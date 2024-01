L' ultimatum di Netanyahu | Nessuno Stato palestinese finché ci sono io Trovati i tunnel dove sono stati tenuti gli ostaggi

(Di domenica 21 gennaio 2024) Benyaminsbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue:sarà premier, non ci sarà, tantomeno con sovranità su Gaza. Malgrado le richieste unanimi in tal senso di Washington, Bruxelles e praticamente di tutte le principali capitali europee. «Ho chiarito al presidente Usa - ha detto il primo ministro dopo il colloquio di venerdì tra i due -...

Israele chiude le porte a un ipotetico accordo con Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi. Per Tel Aviv, la Striscia di Gaza deve passare ... (iltempo)

Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', è il primo ministro israeliano Benjaminin un videomessaggio. 'Finora abbiamo riportato a casa 110 ostaggi e siamo impegnati a ...Ed è quanto Eli Shtivi, accampato da venerdì davanti alla villa dia Cesarea, intende ... Al 106esimo giorno di cattività dei loro cari lanciano unal premier, al gabinetto di guerra ...Al 106esimo giorno di cattività dei loro cari lanciano un ultimatum al premier ... proprio di fronte l’ingresso di casa Netanyahu, ma i sostenitori sono tenuti a distanza dalla polizia. Sotto le ...Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza. Malgrado le richieste unanimi ...