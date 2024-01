L' Ucraina sostiene che la Corea Nord è principale fornitore di armi della Russia

Monito che vale sia per per la guerra scatenata da Putin insia per quanto sta accadendo ... CRESCE L'ONDA ANTISEMITA LoEmanuele Fiano, ex deputato del Pd e fondatore di "Sinistra per ..."È una vergogna come si sta comportando il blocco occidentale sia insia in Palestina, il silenzio della Meloni di fronte alla carneficina di bambini palestinesi ... "Chiche 'Schierarsi'...Il candidato repubblicano ha infatti dato l’impressione di non voler sostenere ulteriormente la resistenza dell’Ucraina contro l’offensiva russa, elogiando Putin per la sua “intelligenza” ...E ancora: "Senza la partecipazione russa, un dialogo su una soluzione del conflitto in Ucraina è sì possibile, ma è inutile e senza prospettive". L'ambasciatore a Berna dal 2017 non manca inoltre di ...