Lo strazio della mamma di Andreea | Me l' hanno ammazzata

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI - "Siete proprio sicuri che sia proprio lei? Me l'!". Georgeta Croceanu, ladiRabciuc, scomparsa all'alba del 12 marzo 2022, lo ha chiesto ripetutamente e tra le lacrime ai carabinieri. Quando, ieri pomeriggio, si è sparsa la voce del ritrovamento di alcune ossa, i brandelli di un giubbotto bianco e uno scarponcino nero all'interno di un casolare fatiscente a Castelplanio, ha chiesto agli uomini dell'Arma di accompagnarla sul posto insieme al suo attuale compagno. Dal primo esame di quei brandelli di abbigliamento ci sarebbero pochi dubbi sull'identitàpersona. Ladiè rimasta li' è rimasta solo per pochi minuti: l'riaccompagnata a casa, in attesa che l'esame del dna confermi che quei resti ...

Tra i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di “C’è post a per te” che ha preso il via sabato […] (perizona)

Nata nel 1991, Gypsy Rose Blanchard ha vissuto fino ai vent’ anni con la madre in un piccolo bungalow rosa sulla West Volunteer Way a Springfield, ... (iodonna)

...e didi fronte all'orrore o essere trasformate in strumenti di riflessione e di comprensione del passato e del presente. E questo a maggior ragione in prossimità di questo Giorno..."La fine dei miei figli i di mia moglie" E' stata durissima riprendersi e per la prima volta uno degli uomini simbolostrage racconta cosa ha provato. "Per quello che ho sofferto io nei sei ...Pare proprio certo che si tratti dei resti della ragazza, anche se l'ufficialità della sua morte potrà arrivare solo nei prossimi giorni con gli esami medico-legali, in particolare quello del Dna sui ...Il crimine è avvenuto a Santa Clara, una lussuosa città nel cuore della Silicon Valley e a pochi chilometri dal quartier generale di Google. La polizia è stata chiamata intorno alle 11 per un ...