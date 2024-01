Lo sfogo del governatore sardo Solinas | «Io sacrificato da un Cencelli muscolare»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 gennaio 2024) «Ho pagato io per intero il prezzo dell’unità, anteponendo il valore della continuità della formula di governo alla mia persona. Fin da principio avevamo riaffermato il valore della regola sulla ricandidatura degli uscenti, favorendo il riequilibrio tra le forze politiche con maggiori candidature nelle Regioni da espugnare». Queste, sul Corriere della Sera, le parole deldella Sardegna Christian, ora sotto indagine per corruzione e non più quindi candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali in Sardegna. «La politica è l’arte del possibile – dice ancora – Ciò che abbiamo sempre chiesto è che ci fossero ragioni e considerazioni politiche più che un ‘sulle candidature». «Se non avessi subito a cinque giorni dalla presentazione delle liste un provvedimento ...