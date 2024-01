LIVE – Varese-Virtus Bologna 61-69 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida come 17^ giornata dellaA1di. Gli uomini di Bialaszewski sono reduci dalla sconfitta contro Venezia, arrivata dopo tre vittorie di fila che hanno permesso ai lombardi di migliorare sensibilmente la propria posizione in classifica. Le Vu Nere, invece, hanno battuto nettamente Brindisi, riscattando la precedente sconfitta con Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 21 gennaio sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1 ...

Leggi anche Calcio -- Alcione -in diretta Francesco Mazzoleni [email protected] Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni Abbonati a ...Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA DI ALCIONE MILANO -] ALCIONE MILANO: . A disposizione: CITTA DI: . A disposizione: Reti: Giovanni Cusatis alla vigilia del match 'È ...1Q - Squadre in campo, tutto pronto per la palla a due. Tessitori apre la partita, subito a segno Kamagate in schiacciata: 2-2. Obasohan realizza in transizione il 4-2 dopo 1:30. Il centro francese ...L’Openjobmetis Varese, reduce dalla sconfitta nel turno precedente contro Venezia, ospita la Virtus Segafredo Bologna, che viene da due vittorie consecutive, quella agevole contro ...