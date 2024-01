LIVE – Torres-Olbia | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladi, match valido per la ventiduesima giornata di. Nel girone B ci si aspetta tantissimo da questo acceso derby sardo: i padroni di casa sono secondi a -3 dal primo posto e stanno sognando in grande, gli ospiti penultimi e quindi devono correre per evitare guai. Chi la spunterà allo stadio Vanni Sanna? Si parte alle ore 16 di domenica 21 gennaio. DOVE VEDERE LA GARA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 16 SportFace.

Fatale un malore. Nonostante l'intervento degli operatori del 118 per la giovane non c'è stato nulla da fare Di: Redazione SardegnaIncredulità e dolore a Portoper la tragica morte della 16enne Marika Soru. La giovane avrebbe accusato un improvviso malore nella sua abitazione che sarebbe stato fatale. Immediata la ...... con oltre 2.500 partitein programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co - esclusiva ... Fabio Frabetti Ore 16:00 Serie C NOW 22a Giornata Girone B:vs Olbia diretta Sky Sport 256 e ...Serie C, dove vedere Torres-Olbia Domenica 21 gennaio, ore 16:00. Diretta TV, streaming e probabili formazioni. Gara del Girone C.E’ ancora Torres-Olbia al Vanni Sanna. Il terzo atto del derby isolano andrà in scena domani a Sassari, dopo le due gare che hanno già visto protagoniste le compagini nel corso di questa stagione: ...