LIVE Snowboard | PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA | iniziano gli ottavi di finale!

(Di domenica 21 gennaio 2024) 12:04 Tocca a Lucia Dalmasso e Zuzana Maderova! 12:04 Soffre più del dovuto, ma Ramona Theresia Hofmeister taglia il traguardo con 16 centesimi di vantaggio. 12:03 E' il momento della leader di Coppa del Mondo Ramona Theresia Hofmeister, la sua sfidante sarà Claudia Riegler. 12:02 Tsubaki Miki conferma le buone sensazioni di ieri e avanza ai quarti di finale. 12:00 SI COMINCIA! 11:57 E' tutto pronto per l'inizio delle gare, allacciate le cinture! 11:54 Il primo ottavo di finale sarà tra la nipponica Tsubaki Miki e la tedesca Melanie Hochreiter. 11:51 In mattinata si sono svolte le qualificazioni, sono stati 6 gli azzurri a passare il taglio: Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Jasmin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March e Maurizio Barmolini. 11:48 Al femminile è un dominio di Ramona Theresia Hofmeister con 509 punti, ...

12:33 Adesso pronte al via Ester Ledecka e Julie Zogg. 12:32 La nipponica si impone col brivido per soli ... (oasport)

13:00 Terza posizione per Tsubaki Miki, la nipponica si è imposta con 15 centesimi di vantaggio su Zuzana ... (oasport)

13:14 Questo il podio: 1. Daniele Bagozza 2. Edwin Coratti 3.Radoslav Yankov 13:12 VITTORIA PER Daniele ... (oasport)

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... alle 00:30 , potremo godere della sintesi della "Coppa del Mondo Halfpipe di" a Laax, ...Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di snowboard PSL di Paporovo, valevole per la Coppa del Mondo 2024 di snowboard parallelo. Secondo appuntamento nella ...Il parallelo italiano continua a dettare legge ed il primo dei due slalom paralleli di Pamporovo, in Bulgaria, regala una finale tutta azzurra con Daniele Bagozza che supera di 62 centesimi di secondo ...