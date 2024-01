LIVE Snowboard | PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA | gli azzurri si fermano ai quarti di finale

Leggi su oasport

12:49 Fabian Obmann è l'ultimo a qualificarsi alle semifinali, niente da fare per Alexander Payer. 12:46 Tutto facile per Andreas Prommegger contro Radoslav Tankov. 12:44 Errore grossolano per Benjamin Karl, il leader di Coppa del Mondo viene battuto da Cody Winters. 12:43 Purtroppo arriva un'uscita per Mirko Felicetti, giornata poco felice per i colori. 12:42 Passiamo agli uomini e sarà subito sfida tra Mirko Felicetti e Sangho Lee! 12:41 Cheyenne Loch vince col brivido per soli 3 centesimi, quadro delle semifinaliste completato. 12:40 Ultimo quarto ditra Cheyenne Loch e Gloria Kotnik. 12:39 Caduta per Julie Zogg, la svizzera è scivolata a metà tracciato e ha lasciato le porte aperte a Sabine Schoeffmann. 12:38 Si continua con Sabine Schoeffmann e Julie