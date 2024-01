LIVE – Slalom femminile Jasna 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ile latestuale dellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia è a caccia di rivalsa dopo i risultati piuttosto deludenti conseguiti nel gigante d’apertura. Sulla neve slovacca sono sette le azzurre di scena tra i pali stretti: Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler. La favorita numero uno per il successo è la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale e di quella di specialità. Assente, invece, la padrona di casa Petra Vlhova, messa fuori gioco a causa del brutto infortunio rimediato proprio nel gigante del sabato. Tante le sciatrici che possono ambire ad un piazzamento sul podio. Le più ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33: Sesto posto per la svizzera Michelle Gisin (+1.15), che precede la tedesca Lena Duerr (+1.26), ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello Slalom in programma a ... (oasport)

... che sbaraglia la concorrenza e vince con un distacco abissale logigante di Jasna 2024 , ... LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA RIVIVI ILDELLA GARA I RISULTATI DELLA PRIMA MANCHE CALENDARIO ...SEGUI ILDELLA GARA RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 Start list seconda manchemaschile Wengen 2024 DUERR Lena GER +5.11 LUCZAK Magdalena ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, startlist Tv e streaming dello speciale femminile di Jasna - Presentazione dello speciale femminile di Jasna - Le azzurre convocate per lo s ...Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom in programma a Kitzbuehel (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Padroni di ...