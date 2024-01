LIVE Sinner-Khachanov | Australian Open 2024 in DIRETTA | la partita inizierà alle 6 00

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida – Il calendario completo di domenica 21 gennaio Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Janniked il russo Karen, valida per gli ottavi di finale deglidi tennis: a Melbourne il numero 4 ed il numero 15 del seeding si affronteranno nel terzo match dore 2.00 italiane sulla Margaret Court Arena, checomunque non prima delle ore 6.00 italiane. Ad aprire il programma sarà il match di doppio Dellacqua/Molik-Hantuchova/Li, mentre non prima delle ore 3.00 italiane si giocherà il match di singolare femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la ...

E che quote per la vittoria e l'arrivo in semifinale di Paolini Australian Open:è un rullo compressore, schiantato Baez Australian Open,: 'Non ho chiesto io di giocare sempre come ...1 - 0 ad inizio terzo set 03.15 : SECONDO SET- Infermabile Jannik, che dopo 61 minuti è avanti di due set contro Sebastian Baez: 6 - 0 6 - 1 03.10 : MATCH SABALENKA - Non c'è partita ...Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Novak Djokovic - Adrian Mannarino live su 21/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Il live e la diretta testuale di Sinner-Khachanov, incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre nette vittorie ai danni di van de ...