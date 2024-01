LIVE Sinner-Khachanov | Australian Open 2024 in DIRETTA | Jannik a caccia dei quarti contro il russo

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.42 Pervantaggio di 2-1 nei precedenti con. L’attuale numero 4 del mondo perse in maniera rocambolesca agli US2020 (problemi di schiena quando era avanti di due set, con ilche rischiò l’harakiri nel tie-break decisivo). Nell’ATP 250 di Melbourne 1 2021, invece, vittoria disalvando un match point, così come al Masters 1000 di Miami dello stesso anno in rimonta. In un caso era semifinale, nell’altro terzo turno. 5.39 Ha intanto chiuso Novak Djokovic, e con un punteggio a dir poco spaventoso nei confronti di Adrian Mannarino: 6-0 6-0 6-3. Sono in campo anche Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, con l’americano avanti 7-6 5-5 nei confronti del greco. 5.36 Ancora Margaret Court Arena per ...

E che quote per la vittoria e l'arrivo in semifinale di Paolini Australian Open:è un rullo compressore, schiantato Baez Australian Open,: 'Non ho chiesto io di giocare sempre come ...1 - 0 ad inizio terzo set 03.15 : SECONDO SET- Infermabile Jannik, che dopo 61 minuti è avanti di due set contro Sebastian Baez: 6 - 0 6 - 1 03.10 : MATCH SABALENKA - Non c'è partita ...Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Novak Djokovic - Adrian Mannarino live su 21/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Il live e la diretta testuale di Sinner-Khachanov, incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre nette vittorie ai danni di van de ...