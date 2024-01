LIVE Sinner-Khachanov | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizia la partita | in palio i quarti

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.00 Peroggi sarà determinante riuscire a disinnescare la potente battuta del russo. Dunque sarà la risposta la chiave di questo match. 5.57 C’è anche una notizia positiva dal doppio, e cioè che Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per idi finale con un netto 6-2 6-2 nei confronti del serbo Nikola Cacic e dell’ucraino Denys Molchanov. 5.54 Sulla John Cain Arena, intanto, secondo set vinto da Stefanos Tsitsipas su Taylor Fritz per 7-5: il greco aveva ceduto il primo all’americano al tie-break. Tra le donne match tutti a senso unico: Gauff-Frech 6-1 6-2, Sabalenka-Anisimova 6-3 6-2, Kostyuk-Timofeeva 6-2 6-1. 5.51 Il numero 1 d’Italia, ed è un dato importante da sottolineare, finora ha ceduto una sola volta la battuta, contro van de Zandschulp ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.42 Per Sinner vantaggio di 2-1 nei precedenti con Khachanov. L’attuale numero 4 del mondo perse in ... (oasport)

E che quote per la vittoria e l'arrivo in semifinale di Paolini Australian Open:è un rullo compressore, schiantato Baez Australian Open,: 'Non ho chiesto io di giocare sempre come ...1 - 0 ad inizio terzo set 03.15 : SECONDO SET- Infermabile Jannik, che dopo 61 minuti è avanti di due set contro Sebastian Baez: 6 - 0 6 - 1 03.10 : MATCH SABALENKA - Non c'è partita ...Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Novak Djokovic - Adrian Mannarino live su 21/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Il live e la diretta testuale di Sinner-Khachanov, incontro valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre nette vittorie ai danni di van de ...