LIVE Sinner-Khachanov 6-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro si salva da 15-40 e vince il primo set

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 Si difende benissimo, poisbaglia goffamente una volée di rovescio non impossibile. 0-30 Scambio di una durezza inaudita. Il diritto conclusivo diè uno spettacolo. 0-15 Sul nastro e poi in corridoio il diritto di. Inizia il secondo set conin battuta. 7.06 Entrambi i giocatori stanno battendo ad una media di 194 km/h. 7.05oggi ha problemi col servizio: sin qui ha messo in campo solo 18 prime su 37, il 49%. Con la seconda, però, sta ottenendo il 58% dei punti, contro il 33% del suo avversario (che però serve il 78% di prime…). 6-4 Servizionte.set per Jannik. A-40 Servizio e diritto di ...

Jannikin campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il match è in diretta su Eurosport,...E che quote per la vittoria e l'arrivo in semifinale di Paolini Australian Open:è un rullo compressore, schiantato Baez Australian Open,: 'Non ho chiesto io di giocare sempre come ..."Jannik ha vissuto un gran finale di stagione – ha detto Khachanov - ; con lui abbiamo sempre dato vita a match combattuti, ricordo la grande rimonta agli Us Open e di nuovo una grande lotta a Miami.Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ...