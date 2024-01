LIVE Sinner-Khachanov 6-4 | 7-5 | 4-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e diritto in contropiede di. 30-0 Ancora in rete il diritto del russo. Siamo a due ore e mezza di partita. 15-0 Lungo il diritto di! Risposta profonda dell’azzurro, largo il diritto del russo!avanti 4-3. 30-40cerca di sfondare, ma il diritto risolutivo termina in rete. Seconda di servizio. 15-40 Pizzica un paio di millimetri di riga il passante di rovescio di. 15-30 Niente da dire,spinge, viene avanti con coraggio e chiude con una volée di rovescio non semplice. 0-30 Palla corta dicicon un guizzo e va a segno con un tocco morbidissimo in ...