LIVE Sinner-Khachanov 6-4 | 7-5 | 1-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il russo salva una palla break

(Di domenica 21 gennaio 2024) 30-0 Superbo rovescio lungolinea di. 15-0 Lunga la risposta del n.15 del mondo. 1-2 Servizio e rovescio del. Peccato perché qui l'occasione dic'è stata, soprattutto sullo 0-30 con quel rovescio finito in rete. A-40 Spinge tantissimo ilsbaglia di diritto. 40-40 Servizio vincente al centro. 30-40 Risposta pesante di, largo di un soffio il diritto di. 30-30 Altro errore di rovescio dell'italiano. 15-30 Grave errore dicon un rovescio interlocutorio. 0-30 Lungo il diritto del. 0-15 A rete, passante di rovescio incrociato dell'azzurro. 1-1 Spinge di rovescio lungolinea ...

Sin qui Sinner ha sfruttato entrambe le palle break avute a disposizione. 1/10 invece per Khachanov. 4-5 ... (oasport)

Dopo una nottata italiana priva di particolari sorprese, con Gauff, Sabalenka e Djokovic tutti avanti in carrozza , è finalmente arrivata l'ora di Jannik, giunto agli ottavi di finale senza ...Jannikin campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il match è in diretta su Eurosport,...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ...Lui si esalta sempre negli Slam, e ogni volta che ci siamo affrontati sono sempre stati match lunghi e spesso conclusi con tie break. Abbiamo uno stile di gioco simile, ci piace giocare di ritmo e anc ...