LIVE Sinner-Khachanov 6-4 | 6-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | arriva il break!

5-6 MAGNIFICOOOOOOOOOOOO!!!! Scambio logorante,lo chiude con un sontuoso diritto lungolinea! Veramente magistrale!il40-A Risposta profonda, diritto incisivo e schiaffo al volo di. 40-40 Meraviglioso rovescio lungolinea dell'italiano. 40-30 Spinge il russo, si difende come può, poi in rete il diritto di. 40-15 Scambio massacrante, ben 29 colpi. E lo vince il russo con uno spaziale diritto lungolinea da lontanissimo che finisce sulla riga. 30-15 Sul nastro il rovescio dinon può sbagliare dal centro del campo. 15-15 L'azzurro lascia fermo il russo con uno strettissimo diritto incrociato. 15-0 Stecca di diritto ...

Dopo una nottata italiana priva di particolari sorprese, con Gauff, Sabalenka e Djokovic tutti avanti in carrozza , è finalmente arrivata l'ora di Jannik, giunto agli ottavi di finale senza ...Jannikin campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il match è in diretta su Eurosport,...Jannik Sinner avanti un set a zero (6-4) sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15^ testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il ...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ...