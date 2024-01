LIVE Sinner-Khachanov 6-4 | 4-5 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro salva altre 2 palle break

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASin quiha sfruttato entrambe leavute a disposizione. 1/10 invece per. 4-5 Altra battuta vincente al centro. 40-15 Attacca di diritto, in rete il passante di rovescio del russo. 40-0 Largo il diritto lungolinea dell’italiano. 30-0 In rete la risposta dell’italiano. La partita è chiaramente girata quando, a inizio secondo set, ha subito il contro-. Lì il russo ha preso tanta fiducia ed ha iniziato a crederci. 15-0 Ma il russo sta servendo benissimo. Altra battuta vincente. 4-4 Lungo il rovescio diha annullatodue. A-40 Altro ...

Dopo una nottata italiana priva di particolari sorprese, con Gauff, Sabalenka e Djokovic tutti avanti in carrozza , è finalmente arrivata l'ora di Jannik, giunto agli ottavi di finale senza ...Jannikin campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il match è in diretta su Eurosport,...Jannik Sinner avanti un set a zero (6-4) sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15^ testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il ...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ...