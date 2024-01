LIVE – Sinner-Khachanov 6-4 1-2 | ottavi Australian Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ile latestuale di, incontro valido per glidi finale degli. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre nette vittorie ai danni di van de Zandschulp, de Jong e Baez e va a caccia dei quarti a Melbourne, che mancano dal 2022. Impegno non scontato per, opposto ad un avversario ostico come il russoche lo scorso anno riuscì persino a spingersi in semifinale. A partire favorito sarà comunque l’italiano, che ha vinto 2 dei 3 precedenti, ma servirà una prestazione priva di sbavature e con grande attenzione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 06:00 italiane (le 16:00 locali).e ...

Jannikin campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il match è in diretta su Eurosport,...Dopo una nottata italiana priva di particolari sorprese, con Gauff, Sabalenka e Djokovic tutti avanti in carrozza , è finalmente arrivata l'ora di Jannik, giunto agli ottavi di finale senza ...Jannik Sinner avanti un set a zero (6-4) sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15^ testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il ...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ...