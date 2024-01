LIVE Sinner-Khachanov 6-4 | 1-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break e contro-break in avvio di 2° set

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Sfiora la risposta vincente il russo, fuori di un soffio il diritto lungolinea. 15-40 Oraè un muro da fondo, non regala nulla. Esbaglia ancora con il diritto. Seconda di servizio. 15-30sbaglia un comodo diritto a campo aperto. 15-15 Palla corta diin uscita dal servizio. 0-15 Risposta profonda e poi immediato diritto vincente di. Sin qui ilscintillante dei primi tre turni si è visto sino al 3-1 del primo set. Poi qualcosa si è inceppato. D’altronde in due settimane bisogna anche saper superare i momenti più difficili, dove non tutto funziona come si vorrebbe. 1-2 Largo il rovescio di. Passaggio a vuoto dell’italiano. 40-0 Battuta ...

Jannikin campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il match è in diretta su Eurosport,...Dopo una nottata italiana priva di particolari sorprese, con Gauff, Sabalenka e Djokovic tutti avanti in carrozza , è finalmente arrivata l'ora di Jannik, giunto agli ottavi di finale senza ...Jannik Sinner avanti un set a zero (6-4) sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15^ testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. Il ...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ...