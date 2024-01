LIVE Sinner-Khachanov 5-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Stavolta è lungo il rovescio di. Ma è il russo che sta facendo la partita da qualche game a questa parte. Dal 3-1 inè calato sensibilmente illlo di, più passivo e falloso. Seconda di servizio. 40-A Spinge tantissimo, in rete il diritto di. 40-40 Stavolta la prima di servizio c’è ed è vincente. 30-40 Lungo il diritto di. Non entra la prima. 15-40 Altro errore di diritto di. Ancora una seconda. 15-30 Gravissimo errore di, in rete la risposta di rovescio. Seconda di servizio. 0-30 Risposta sulla linea del russo,stecca di diritto. 0-15 Fa male di rovescio ...

Jannik in campo sulla Margaret Court Arena contro il russo Karen Khachanov, 15 testa di serie del seeding: in palio un posto in quarti di finale agli Australian Open. "Jannik ha vissuto un gran finale di stagione – ha detto Khachanov - ; con lui abbiamo sempre dato vita a match combattuti, ricordo la grande rimonta agli Us Open e di nuovo una grande lotta a Miami.