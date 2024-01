LIVE Sinner-Khachanov 4-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | il russo sta salendo di livello

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Traiettoria corta dicon il diritto che manda fuori tempo. 30-0 Fantastica accelerazione di rovescio lungolinea di. 15-0 Serve&volley disulla seconda. L’italiano chiude con lo schiaffo al volo. Ora è quella fase fastidiosa in cui c’è mezzo campo in ombra e mezzo al sole. 4-3 Servizio e diritto del. 40-0 Braccio di ferro da fondo,a segno con un diritto incrociato vincente. Occhio cheè troppo passivo in questa fase. 30-0 Ancora un servizio incisivo. 15-0 Ace esterno del. 4-2 Gratuito di rovescio di. 40-30 Perde la misura del diritto. 40-15 Ace al ...

E che quote per la vittoria e l'arrivo in semifinale di Paolini Australian Open:è un rullo compressore, schiantato Baez Australian Open,: 'Non ho chiesto io di giocare sempre come ...1 - 0 ad inizio terzo set 03.15 : SECONDO SET- Infermabile Jannik, che dopo 61 minuti è avanti di due set contro Sebastian Baez: 6 - 0 6 - 1 03.10 : MATCH SABALENKA - Non c'è partita ...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ..."Jannik ha vissuto un gran finale di stagione – ha detto Khachanov - ; con lui abbiamo sempre dato vita a match combattuti, ricordo la grande rimonta agli Us Open e di nuovo una grande lotta a Miami.