LIVE – Sinner-Khachanov 2-1 | ottavi Australian Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ile latestuale di, incontro valido per glidi finale degli. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre nette vittorie ai danni di van de Zandschulp, de Jong e Baez e va a caccia dei quarti a Melbourne, che mancano dal 2022. Impegno non scontato per, opposto ad un avversario ostico come il russoche lo scorso anno riuscì persino a spingersi in semifinale. A partire favorito sarà comunque l’italiano, che ha vinto 2 dei 3 precedenti, ma servirà una prestazione priva di sbavature e con grande attenzione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 06:00 italiane (le 16:00 locali).e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.42 Per Sinner vantaggio di 2-1 nei precedenti con Khachanov. L’attuale numero 4 del mondo perse in ... (oasport)

E che quote per la vittoria e l'arrivo in semifinale di Paolini Australian Open:è un rullo compressore, schiantato Baez Australian Open,: 'Non ho chiesto io di giocare sempre come ...1 - 0 ad inizio terzo set 03.15 : SECONDO SET- Infermabile Jannik, che dopo 61 minuti è avanti di due set contro Sebastian Baez: 6 - 0 6 - 1 03.10 : MATCH SABALENKA - Non c'è partita ...Segui con noi la diretta del day8 dell’Australian Open. Jannik Sinner affronta Karen Khachanov per un posto nei quarti contro Rublev o De Minaur ..."Jannik ha vissuto un gran finale di stagione – ha detto Khachanov - ; con lui abbiamo sempre dato vita a match combattuti, ricordo la grande rimonta agli Us Open e di nuovo una grande lotta a Miami.