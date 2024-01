LIVE Sci di fondo | Staffette Oberhof 2024 in DIRETTA | vince la Svezia su Germania e Finlandia Italia sesta secondo le aspettative Alle 13 10 la gara maschile

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladella staffetta femminile di. Torneremo intorno12.50 per la prova, che partirà13.10. 12.20 Il risultato è in linea con quanto ci si potesse aspettare, niente di più niente di meno.dominata daI, che ha preso margine dall’inizio con Linn Svahn e ha fatto il vuoto con Frida Karlsson in seconda frazione. Ebba Andersson e Jonna Sundling hanno tranquillamente amministrato terza a quarta frazione. 12.18 Una staffetta partita male per le azzurre, con Anna Comarella che ha cambiato a 1’17”, staccata dprime 4 posizioni. Nella seconda frazione una grande Caterina Ganz ha realizzato un ottimo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Signori e signore, super frazione di Caterina Ganz ! Sta addirittura staccando la Norvegia ed è da sola in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE All’ultimo cambio Svezia I in tranquillità, seguita da Germania I a +1’06”. GIRO 9/12 Svezia I davanti a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI JASNA alle 9.30 E alle 12.15 11.59 Per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI JASNA Alle 9.30 E Alle 12.15 11.59 Per ... (oasport)

... appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'ultimo a partire sarà lo svedese ... SEGUI ILDELLA GARA RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/...... appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'ultima a partire sarà la ... SEGUI ILDELLA GARA RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 Start ...La prima manche del quinto slalom stagionale vede lo svedese anticipare a sorpresa il vallesano per 5 centesimi, è tutto in ballo con il leader di specialità solidissimo. Il brianzolo paga 1"27 ma ...L'appuntamento odierno con la Coppa del Mondo di sci alpino ci porta a Jasna, in Slovacchia. In programma uno slalom speciale femminile ...