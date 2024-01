LIVE Sci di fondo | Staffette Oberhof 2024 in DIRETTA | Svezia davanti a inizio ultima frazione Italia messa bene per la top 6

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAll’ultimo cambioI in tranquillità, seguita da Germania I a +1’06”. GIRO 9/12a Germania I e Finlandia. Non cambiano posizioni e distacchi per le posizioni da podio in questa terzaadesso insieme alla Norvegia. Francesca Franchi ha pagato dazio alla fine della seconda tornata. Adesso l’obiettivo è quello di cambiare insieme alla Norvegia. A fine 8° giroancora stabile in quinta posizione. Adesso però la Norvegia è tornata sotto i 10?. GIRO 8/12 Distacchi invariati a metà terza. Parmakoski non guadagna sulla Germania, sempre più lanciata verso la seconda posizione. Franchi tiene il passo delle Nazioni!!!! Davvero ...