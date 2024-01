LIVE Sci di fondo | Staffette Oberhof 2024 in DIRETTA | si parte con la prova femminile | forfait di Heidi Weng

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Italia che aspira a un piazzamento nella top 6 nella gara. Rappresenterebbe il massimo raggiungibile, vista anche la non-nza di Norvegia II, che comodamente si sarebbe piazzata davanti. 10.38 Non partirà, dunque ritirata innza Norvegia II poiché Mathilde Myhrvold la sostituirà. 10.36 Le favorite si chiamano Svezia I e Svezia II. La prima formazione schiera Svahn, Karlsson in classico e Andersson e Sundling a chiudere. Per la seconda squadra svedese invece Ribom, Henriksson, Lundgren e Dahlqvist. 10.34 Italia con Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Martina Di Centa. 10.30 Ci siamo! Pochi minuti (20?) e lo starter darà il via alla staffettadi ...