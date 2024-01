LIVE Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | pista adatta a Sala | Vinatzer per uscire dal tunnel

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelloin programma a(Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Padroni di casa che hanno vinto tutti e quattro i precedenti stagionali, riusciranno ad imporsi anche davanti al proprio pubblico? Italia che sogna su unae spera in uncompetitivo. Si passa dalla Streif alla Ganslern, si rimane nella località salisburghese per unoche profuma di storia. Manuel Feller sta dominando la stagione, è pettorale rosso forte di tre vittorie e un quinto posto con più di cento punti ...