LIVE Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | Jakobsen sbanca e si porta in testa! Anonimi Sala e Vinatzer | c’è spazio per i giovani italiani

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLOFEMMINILE DI JASNA ALLE 9.30 E ALLE 12.15 11.31 Gunleirksund prova a risollevare il morale norvegese, ma dopo la luce verde del primo intermedio esce anche lui. 11.30 I materiali stanno facendo la differenza, con una marca che è più performante delle altre. Ottima prima manche del belga Marchant, 16° a 1.49 dallo svedese. 11.29 Jett Seymour è ultimo all’arrivo a 2.55 da. Attenzione a Kristoffersen, che al momento è penultimo e a fortissimo rischio di uscire dalla seconda manche. 11.28 20° posto per lo spagnolo Del Campo a 2.04, fissando quello che potrebbe essere il tempo limite per la qualifica. 11.27 I pettorali dei prossimi: 52 Simon Maurberger, 54 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Signori e signore, super frazione di Caterina Ganz ! Sta addirittura staccando la Norvegia ed è da sola in ... ()

... valido per la Coppa del Mondo femminile dialpino . La statunitense ha fatto segnare il crono ... SEGUI ILDELLA GARA CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 CLASSIFICA PRIMA MANCHE ...Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Jasna (Slovacchia) 21 gennaio 2024 SLALOM SPECIALE FEMMINILE La prima manche della slalom speciale di Jasna in Slovacchia ha visto la prova eccellente di Mikaela Shiffrin . La ...L'appuntamento odierno con la Coppa del Mondo di sci alpino ci porta a Jasna, in Slovacchia. In programma uno slalom speciale femminile ...Prima manche dello slalom femminile di Jasna per la coppa del mondo di sci femminile con assoluta protagonista Mikaela Shiffrin. Non ci sono italiane di rilievo, assenti Brignone e Goggia ...