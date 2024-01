LIVE Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | alle 10 00 parte la prima manche Feller sulle nuvole | italiani per l’exploit

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA LADELLOFEMMINILE DI JASNA9.30 E12.15 10.00 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelloin programma a(Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelloin programma a(Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Padroni di casa che hanno vinto tutti e ...

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Jasna (Slovacchia) 21 gennaio 2024 SLALOM SPECIALE FEMMINILE La Coppa del Mondo difemminile resta a Jasna per chiudere il week end dedicato alle prove tecniche. Dopo il gigante di ieri vinto, stravinto dalla Hector, si torna in pista sulla "Lukova 2" per uno slalom speciale che ...... valido per la Coppa del Mondo femminile dialpino . La svedese ha fatto segnare il crono di 2'... LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA RIVIVI ILDELLA GARA I RISULTATI DELLA PRIMA MANCHE ...La Coppa del Mondo di sci femminile resta a Jasna per chiudere il week end dedicato alle prove tecniche. Dopo il gigante di ieri vinto, stravinto dalla Hector, si torna in pista sulla “Lukova 2” per ...L'appuntamento odierno con la Coppa del Mondo di sci alpino ci porta a Jasna, in Slovacchia. In programma uno slalom speciale femminile ...