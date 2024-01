LIVE Sci alpino | Slalom Jasna 2024 in DIRETTA | Ljutic avvicina Shiffrin | azzurre a caccia della qualificazione

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELLODI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E ALLE 13.30 10.01: Bisogna attaccare oggi, rischiare. non lo fa la norvegese Stjernesund che perde ad ogni porta e chiude con un ritardo di 4?06, è 16ma. Ora Dubovska 10.00: Grande prestazione per la svizzera Meillard che con un ritardo di 1?35 si inserisce in terza posizione. Che battaglia per il podio. Ora Stjernesund 9.58: Come le compagne di squadra, l’austriaca Gritsch è in difficoltà su questa pista, chiude 15ma a 4?09. Ora Meillard 9.57: Si inserisce in undicesima posizione la canadese St-Germain che chiude con un ritardo di 2?59, non male come rientro dopo l’infortunio. Ora Gritsch 9.56: St-Germain all’intermedio ha 1?06 di ritardo 9.55: C’è gara anche per il primo posto! La ...