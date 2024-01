LIVE – Mazzarri e Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter

(Di domenica 21 gennaio 2024)sarà protagonista delladidi. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.00. Con lui ci sarà anche Giovanni Di. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 13.45 Un quarto d’ora all’inizio delladi Walter. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 20 ora italiana all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad e valida per la finalissima di Supercoppa Italiana. Con lui ci sarà anche Giovanni Di ...

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter, allenatore del Napoli, e Giovanni Di Lorenzo , capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ...Il Napoli continua a lavorare per regalare nuovi rinforzi a Walter: il nome caldo al ... Ecco la classifica all time secondo i dati Transfermarkt CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI20) ANDREA ...Il Napoli il prossimo anno riflette sul nome del nuovo tecnico, la panchina dopo l'esonero di Garcia è stata affidata a Mazzarri che ha firmato un contratto fino a giugno e in queste ore si sta ...21.01 11:18 - KISS KISS - Petrazzuolo: “Mourinho ADL sceglierà per il bene del Napoli, ma ci sono anche altre opzioni, Supercoppa Mazzarri farà le sue scelte, punterei ancora su Simeone” ...