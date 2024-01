LIVE Marocco-Repubblica Democratica del Congo | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante per blindare la qualificazione

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualedelin, occhi puntati su Hakimi e Ziyech. Per il girone F, Hakimi e compagni, reduci dalla grande vittoria ottenuta al debutto contro la Tanzania (3-0), puntano a staccare il biglietto per laper gli ottavi di finale contro gli uomini del selezionatore Desabre che invece all’esordio hanno pareggiato per 1-1 contro lo Zambia.che quindi dovrà fare un’impresa contro la candidata principale alla vittoria finale. Dovrebbe essere confermata per il ...