LIVE Marocco-Repubblica Democratica del Congo 1-1 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | pareggia Silas!

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76? Gooooooooooooooool, Silas, incursione perfetta del nuovo entrato,del1-1. 74? Fuori Ziyech, dentro Adli nel. 72? Pronti altri cambi per il. 70?che deve alzare il ritmo se vuole arrivare al pari. 68? Cooling break. 66? Elzzalzouli guadagna una buona punizione. 64? Dentro Silas, fuori Kakuta nel. 62? Fuori Boufal, Amallah, dentro El Khannouss e Elzzalzouli nel. 60? Aguerd in difesa copre su un inserimento degli offensivi del. 58? Ritmi bassi in questo momento. 56? Masuaku dalla distanza non trova la porta. 54? Dentro Mayele, Elia, fuori Bakambu e Bongonda nel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Scendono in campo i giocatori. 14.45 Il Marocco con una vittoria può chiudere il discorso ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? PALO di Bakambu su calcio di rigore. 39? Rigore per la Repubblica Democratica del Congo . 37? VAR in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 Marocco che va subito in vantaggio con una grande rete di Hakimi, il Congo può pareggiare i conti ma ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Dentro Mayele, Elia, fuori Bakambu e Bongonda nel Congo . 52? Hakimi di prima in area di rigore, Boufal ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Fuori Ziyech, dentro Adli nel Marocco. 72? Pronti altri cambi per il Marocco. 70? Congo che deve ... (oasport)

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Frosinone - Cagliari 15.00 Empoli - Monza 18.00 Salernitana - Genoa 20.45 Lecce - Juventus COPPA D'AFRICA 15.00- DR Congo ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE D 14.30 Chieti - Atletico Ascoli ... mercoledì 17 gennaio 2024 Programma delle partite del 17 gennaio 2024 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP-...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Marocco-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA, occhi puntati su Hakimi e Ziyech. Per il girone F, Hakimi ...Dopo il pareggio nella gara d'esordio, la Repubblica Democratica del Congo scende di nuovo in campo nel difficile impegno contro il favoritissimo Marocco. Il granata in prestito all'Ascoli Brian ...