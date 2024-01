LIVE Marocco-Repubblica Democratica del Congo 1-1 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | non basta la rete di Hakimi | Silas firma il gol che vale il pareggio!

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 17.10che inizia bene e dominando trovando ladiche nonnella ripresa, dove ladeltrova l’energie per il pareggio cone sfiora anche la vittoria nel finale. 96? Finisce la partita,del1-1. 94? Ci saranno altri due minuti di recupero. 92? El Kaabi di testa non trova la porta. 90? Bounou compie un miracolo su Mayele, evitata ladel svantaggio. 88? Dentro Tshibola, fuori Pickel nel. 86? ...

SAN PEDRO (COSTA D'AVORIO) - Delude il Marocco nella seconda giornata del girone F di Coppa d'Africa.I 'Leoni dell'Atlante' non vanno oltre l'1-1 contro il Congo.Allo stadio 'Laurent Pokou', la ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Marocco-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d'Africa 2024 in DIRETTA, occhi puntati su Hakimi e Ziyech. Per il girone F, Hakimi ...