LIVE Marocco-Repubblica Democratica del Congo 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58che va subito in vantaggio con una grande rete di Hakimi, ilpuò pareggiare i conti ma spreca un rigore con Bakambu. A tra poco per la ripresa! 55?iltempo,-RD1-0. 53? Anticipato Bakambu da Amrabat. 51? Punizione di Bakambu chesulle mani del portiere Bounou. 49? Fase di stanca del match. 47? Velo di Boufal che sbaglia davanti al portiere. 45? Ci saranno undici minuti di recupero. 43? Giallo per Ziyech fallo a centrocampo su Pickel. 41? PALO di Bakambu su calcio di rigore. 39? Rigore per ladel. 37? VAR in corso, possibile rigore per il ...