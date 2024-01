LIVE Marocco-Repubblica Democratica del Congo 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Bakambu sbaglia un calcio di rigore!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? PALO disudi rigore. 39? Rigore per ladel. 37? VAR in corso, possibile rigore per il. 35? Ferita alla testa di Bongonda. 33? Mbemba con il piatto non trova la porta a due metri. 31? Fallo su Kakuta, graziato Saiss nemmeno ammonito. 29? Mpasi anticipa En Nesyri dopo il controllo. 27? Wissa per, Saiss anticipa l’attaccante ex Villarreal. 25? Momento di cooling break. 23?non trova la sponda per Pickel. 21 Tiro da fuori di Ounahi, pallone largo 19? Boufal fermato in area di rigore. 17? Possesso palla prolungato del. 15? Ancora En Nesyri, manca il tiro da buona posizione. 13? ...