LIVE Lecce-Juventus | le formazioni ufficiali | Yildiz con Vlahovic | Miretti dal 1' Ci sono Almqvist e Krstovic

- Juventus, le formazioni ufficiali. Iniziato il girone di ritorno i punti diventano più 'pesanti', sia per lo scudetto che per la salvezza.Juve, match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e direttadella partita di oggi La cronaca, sintesi e direttadella partitaJuve: valevole per la Serie A 2023/2024 SEGUI ILDELLA ...Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Juventus, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. La Juventus tenterà il sorpasso all'Inter, approfittando dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa.Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto (C), Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. A disposizione: Brancolini, Samooja, Sansone ...