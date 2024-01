LIVE – Inzaghi e Lautaro Martinez in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter

(Di domenica 21 gennaio 2024)sarà protagonista delladidi. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 8.30. Con lui ci sarà anche. Premi F5 o aggiorna l’app e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 8.15 Un quarto d’ora all’inizio delladi Simone. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 20 ora italiana all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad e valida per la finale di Supercoppa Italiana. ...

Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi Programma delle partite del 21 ... Perè arrivato il momento di misurarsi con un avversario più alla portato dopo aver tenuto testa ...La squadra divuole risollevarsi dall'ultimo posto della classifica, mentre la squadra di ... Per seguiretutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio ...e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Potrà dunque, essere seguito in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.INTER PIÙ FORTE - oggi l'Inter è più forte e lo è sia in campo che fuori da campo. Anche con la Lazio, spazzata via per tre a zero, la formazione di Inzaghi ha dimostrato di essere granitica. Il ...