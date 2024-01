LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2024 in DIRETTA | Van der Poel e Van Aert da soli in testa!

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Rientra Pidcock da dietro e prova l’attacco! Il britannico sembra fresco e pieno di energie. 15.41 Stanno tenendo bene Pidcock e Vanthourenhout che sono staccati dicinque secondi dalla coppia di testa. 15.40 Si riporta in prima ruota Van, ma la sensazione è che Van derstia giocando al gatto col topo. 15.39 Si chiude il quarto giro: 27.03 e Van der-Vanappaiati. 15.38 Frequenza di pedalata impressionante da parte di Van derche adesso rifiata per poi sferrare un nuovo attacco nel prossimo giro. 15.36 VAN DERSI PORTA DAVANTI! Ha sverniciato Vane lo ha subito staccato di cinque metri. 15.35 Per quanto riguarda la lotta alla ...

