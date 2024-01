LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2024 in DIRETTA | Van Aert vince in solitaria | Van der Poel cade e chiude quinto

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 La nostradella tappa didelladelditermina qui, Grazie per averci seguiti e buon proseguimento a tutti. 16.14 In otticadelha chiuso i giochi Iserbyt con questo quarto posto. Nieuwenhuis ha chiuso tredicesimo e non potrà recuperare i punti al belga nell’ultima gara a Hoogerheide. 16.12WOUT VANla stagione con il primo successo nel 2023-indel: secondo Vanthourenhout e terzo Nys. Quinta piazza per Van der. 16.11 VANRISCHIA IL ...

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in DIRETTA in streaming su Discovery+ (tutte le offerte), il nuovo servizio ott di ... il palinsesto tv e streaming della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm. L'evento non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it ...