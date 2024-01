LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2024 in DIRETTA | Van Aert verso la vittoria in solitaria

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 VANRISCHIA IL PASTICCIO! Cade mentre stava scendendo gli scalini, risale in bicicletta e riesce a ripartire avendo ancora un vantaggio rassicurante su Vanthourenhout. 16.10 Vanthourenhout accusa già cinque secondi e difficilmente saranno recuperabili. Van der Poel è risalito in sesta piazza. 16.09 Accelerazione secca sull’asfalto di Van! Vanthourenhout non può resistere alla sua ruota: dovrebbe essere la stilettata decisiva. 16.08 Molto acceso il duello tra Vanthourenhout e Van: il campione europeo sta interpretando con grande coraggio questo ultimo giro rimanendo sempre al comando. 16.07 Van der Poel ha trovato Venturini sulla sua strada e sta provando insieme al francese a recuperare terreno. 16.06 Al comando ci sono sempre appaiati Van ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 Pubblico straordinario ad accogliere i corridori: l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. In ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Restano in tre al comando: Van Aert , Ronhaar e Van der Poel . 15.32 Pidcock invece occupa la sesta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Passaggio al termine del sesto giro in 40:44: quattro corridori in testa. 15.50 Rifiatano nel gruppo ... (oasport)

Dove vedere le gare di Ciclocross in tv e live streaming Tutte le gare di ciclocross della stagione saranno trasmesse in DIRETTA in streaming su Discovery+ (tutte le offerte), il nuovo servizio ott di ...il palinsesto tv e streaming della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm. L'evento non sarà trasmesso in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it ...