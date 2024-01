LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2024 in DIRETTA | Van Aert prova l’azione | Van der Poel in rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Restano in tre al comando: Van, Ronhaar e Van der. 15.32 Pidcock invece occupa la sesta posizione staccato di 11 secondi da Van. 15.31 In testa anche al termine del terzo giro Van, ma ora Van derè quarto a due secondi e sembra poter attaccare da un momento all’altro. 15.30 Van derè pienamente tornato in gara e si sta riaccodando al drappello in testa. 15.28 Cambia passo Van dersul rettilineo in asfalto! L’olandese si porta in quinta posizione e si è liberato di diversi corridori che gli stavano davanti. 15.27 Sembra davvero tirato a lucido oggi il corridore della Jumbo-Visma: condizione notevole e Van dersi stacca anche dal ...