LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2024 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Pubblico straordinario ad accogliere i corridori: l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. In testa si è portato il belga Sweeck. VIA ALLA15.07 Tappa che sarà importante anche per ladel, con Eli Iserbyt che potrebbe chiudere ogni tipo di discorso: il principale rivale è l’olandese Nieuwenhuis che è staccato di 25 punti. 15.03 Van der Poel continuerà per altre due settimane la sua attività nel: concluderà il 4 febbraio con i Mondiali di Tabor in Repubblica Ceca. 14.59 Ultimo duello stagionale tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert: il neerlandese vuole ancora battere il belga prima che il corridore della Jumbo-Visma si dedichi interamente all’attività su strada. 14.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ...